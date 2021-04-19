Чехия исключила «Росатом» из конкурса на достройку АЭС «Дукованы»

Решение об отстранении «Росатома» от тендера принято на фоне обвинений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в 2014 г. В связи с этим власти Чехии объявили о высылке из страны сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля, отвергнув обвинения чешских властей.