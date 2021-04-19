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Чехия исключила «Росатом» из конкурса на достройку АЭС «Дукованы»

Ведомости

Правительство Чехии приняли решение исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны, заявил вице-премьер и глава Минпромторга руспублики Карел Гавличек на брифинге.

«Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС "Дукованы" остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма "Росатом" в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере», — цитирует «РИА Новости» Гавличека.

Отмечается, что победитель тендера на строительство энергоблока АЭС должен быть определен не позднее 2024 г., а строительство должно начаться в 2029 г. Планируется, что его завершат в 2036 г. Стоимость проекта составляет около 6 млрд евро.

Решение об отстранении «Росатома» от тендера принято на фоне обвинений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в 2014 г. В связи с этим власти Чехии объявили о высылке из страны сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля, отвергнув обвинения чешских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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