Чехия исключила «Росатом» из конкурса на достройку АЭС «Дукованы»
Правительство Чехии приняли решение исключить российскую госкорпорацию «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке страны, заявил вице-премьер и глава Минпромторга руспублики Карел Гавличек на брифинге.
«Правительство приняло единодушное решение о том, что в числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС "Дукованы" остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP. Российская фирма "Росатом" в свете новой известной информации не будет участвовать в тендере», — цитирует «РИА Новости» Гавличека.
Отмечается, что победитель тендера на строительство энергоблока АЭС должен быть определен не позднее 2024 г., а строительство должно начаться в 2029 г. Планируется, что его завершат в 2036 г. Стоимость проекта составляет около 6 млрд евро.
Решение об отстранении «Росатома» от тендера принято на фоне обвинений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в 2014 г. В связи с этим власти Чехии объявили о высылке из страны сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля, отвергнув обвинения чешских властей.