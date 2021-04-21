Задержанный ФСБ украинский консул покинул Россию
Ранее задержанный по подозрению в шпионаже украинский консул Александр Сосонюк покинул Россию. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает «Укринформ».
«Наш консул сегодня покинул территорию РФ», — заявил Николенко. Деталей он не уточнил. Российские власти давали на отъезд украинского дипломата 72 часа, начиная с 19 апреля.
О задержании Сосонюка сообщила ФСБ 17 апреля. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.
МИД Украины пояснил, что Сосонюка задерживали лишь на несколько часов, и пообещал подготовить ответ на «очередную провокацию» России.