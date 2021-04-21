На акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге начались задержания

Ранее о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.