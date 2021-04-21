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На акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге начались задержания

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников незаконных акций в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

По данным правозащитной организации «ОВД-инфо», на 19.41 мск в Москве было задержано 17 человек, в Санкт-Петербурге — 21 человек. Больше всего задержаний организация насчитала в Уфе — там полицейские задержали 53 человека, 37 человек — в Кемерово, еще 33 — в Барнауле. Всего на 19.41 было задержано 383 человека в 12 городах России. 

Ранее о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.

19 апреля МВД России призвало российских граждан воздержаться от участия в несанкционированных публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса и провокаций.

Ранее по теме: Генпрокуратура предостерегла граждан от участия в несогласованных акциях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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