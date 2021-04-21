На акциях протеста в Москве и Санкт-Петербурге начались задержания
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать участников незаконных акций в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
По данным правозащитной организации «ОВД-инфо», на 19.41 мск в Москве было задержано 17 человек, в Санкт-Петербурге — 21 человек. Больше всего задержаний организация насчитала в Уфе — там полицейские задержали 53 человека, 37 человек — в Кемерово, еще 33 — в Барнауле. Всего на 19.41 было задержано 383 человека в 12 городах России.
Ранее о планах провести несанкционированную акцию протеста объявили сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального. Он находится в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.
19 апреля МВД России призвало российских граждан воздержаться от участия в несанкционированных публичных мероприятиях из-за угрозы распространения коронавируса и провокаций.