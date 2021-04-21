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Белый дом заявил о «толстой коже» в ответ на слова Путина о Шерхане и Табаки

Ведомости

В Белом доме не принимают на свой счет слова президента России Владимира Путина, сравнившего антироссийские шаги некоторых стран с поведением шакала Табаки из сказки про Маугли Редьярда Киплинга, так как у американского руководства «толстая кожа». Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Табаки, согласно произведению Киплинга, является верным прихвостнем Шерхана — главного злодея и антагониста Маугли в сборнике рассказов «Книга джунглей».

«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — сказала Псаки во время брифинга.

Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию днем 21 апреля. Говоря о внешней безопасности России, он отметил, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, мягко говоря, не складываются». При этом президент предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.

«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Всё как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — отметил Путин.

Ранее по теме: Песков объяснил слова Путина о «красных линиях» и Шерхане

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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