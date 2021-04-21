Белый дом заявил о «толстой коже» в ответ на слова Путина о Шерхане и Табаки
В Белом доме не принимают на свой счет слова президента России Владимира Путина, сравнившего антироссийские шаги некоторых стран с поведением шакала Табаки из сказки про Маугли Редьярда Киплинга, так как у американского руководства «толстая кожа». Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.
Табаки, согласно произведению Киплинга, является верным прихвостнем Шерхана — главного злодея и антагониста Маугли в сборнике рассказов «Книга джунглей».
«Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счет. У нас толстая кожа», — сказала Псаки во время брифинга.
Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию днем 21 апреля. Говоря о внешней безопасности России, он отметил, что Москва хочет иметь «доброе общение» со всеми участниками международного сообщества, «в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время, мягко говоря, не складываются». При этом президент предупредил о жестком ответе на какие-либо провокации.
«Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Всё как у Киплинга. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — отметил Путин.