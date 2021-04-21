Захарова оценила требование Чехии вернуть высланных дипломатов
Общение на языке ультиматумов является неприемлемым для России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя требование Чехии вернуть высланных Москвой дипломатов.
«Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим. Завтра разговор с послом Чехии будет продолжен в МИД России», — заявила Захарова (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек опротестовал решение Москвы о высылке 20 чешских дипломатов из России и потребовал вернуть их обратно. В противном случае Прага приведет численность обоих посольств в паритетное состояние, добавил он.
До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что у местных властей имеются улики, указывающие на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Российская сторона отрицает обвинения в причастности ее спецслужб к инциденту.
На фоне данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. Захарова назвала представленную властями Чехии версию взрыва «маразматическим парадом».