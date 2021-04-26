Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Россия объявила сотрудника посольства Италии в Москве персоной нон грата

Ведомости

Россия объявила сотрудника посольства Италии в Москве персоной нон грата, говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Посол Италии в Москве П.Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве итальянской республики в Российской Федерации К. Пачифичи», — сообщили в МИДе, отметив, что эти действия приняты в качестве ответной меры на недружественные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме.

Согласно предписанию, итальянский представитель должен покинуть территорию России в течение 24 часов.

Ранее Италия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов и предписала им покинуть территорию страны в связи с задержанием по обвинению в шпионаже офицера итальянского ВМФ и российского военного, аккредитованного при посольстве в Риме. В тот же день пресс-служба спецподразделения итальянских карабинеров ROS сообщила о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. По данным службы, их задержали в момент передачи военнослужащим Италии сведений в обмен на вознаграждение. Офицер итальянского флота был арестован, российский военный пользуется дипломатическим иммунитетом.

Ранее по теме: Италия высылает двух российских дипломатов по обвинению в шпионаже

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных