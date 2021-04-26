Россия объявила сотрудника посольства Италии в Москве персоной нон грата

Ранее Италия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов и предписала им покинуть территорию страны в связи с задержанием по обвинению в шпионаже офицера итальянского ВМФ и российского военного, аккредитованного при посольстве в Риме. В тот же день пресс-служба спецподразделения итальянских карабинеров ROS сообщила о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. По данным службы, их задержали в момент передачи военнослужащим Италии сведений в обмен на вознаграждение. Офицер итальянского флота был арестован, российский военный пользуется дипломатическим иммунитетом.