Россия объявила сотрудника посольства Италии в Москве персоной нон грата
Россия объявила сотрудника посольства Италии в Москве персоной нон грата, говорится в сообщении на сайте МИД России.
«Посол Италии в Москве П.Терраччано был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве итальянской республики в Российской Федерации К. Пачифичи», — сообщили в МИДе, отметив, что эти действия приняты в качестве ответной меры на недружественные действия итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме.
Согласно предписанию, итальянский представитель должен покинуть территорию России в течение 24 часов.
Ранее Италия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов и предписала им покинуть территорию страны в связи с задержанием по обвинению в шпионаже офицера итальянского ВМФ и российского военного, аккредитованного при посольстве в Риме. В тот же день пресс-служба спецподразделения итальянских карабинеров ROS сообщила о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. По данным службы, их задержали в момент передачи военнослужащим Италии сведений в обмен на вознаграждение. Офицер итальянского флота был арестован, российский военный пользуется дипломатическим иммунитетом.