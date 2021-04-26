Италия назвала несправедливой высылку своего дипломата из Москвы
Решение российских властей о высылке итальянского дипломата несправедливо и безосновательно, так как российских дипломатов выслали на фоне обвинений в шпионаже. Об этом заявили в МИД Италии.
«Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать сотрудника атташата посольства в Москве. Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности», — говорится в сообщении МИД Италии (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Россия объявила помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе Италии в Москве персоной нон грата. Согласно предписанию, итальянский представитель должен покинуть территорию России в течение 24 часов.
До этого Италия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов и предписала им покинуть территорию страны.
Это произошло после того, как спецподразделение итальянских карабинеров ROS сообщило о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. По данным службы, их задержали в момент передачи военнослужащим Италии сведений в обмен на вознаграждение. Офицер итальянского флота был арестован, российский военный пользуется дипломатическим иммунитетом.