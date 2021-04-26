Италия назвала несправедливой высылку своего дипломата из Москвы

Это произошло после того, как спецподразделение итальянских карабинеров ROS сообщило о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. По данным службы, их задержали в момент передачи военнослужащим Италии сведений в обмен на вознаграждение. Офицер итальянского флота был арестован, российский военный пользуется дипломатическим иммунитетом.