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Италия назвала несправедливой высылку своего дипломата из Москвы

Ведомости

Решение российских властей о высылке итальянского дипломата несправедливо и безосновательно, так как российских дипломатов выслали на фоне обвинений в шпионаже. Об этом заявили в МИД Италии.

«Мы глубоко разочарованы решением РФ выслать сотрудника атташата посольства в Москве. Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности», — говорится в сообщении МИД Италии (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Россия объявила помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе Италии в Москве персоной нон грата. Согласно предписанию, итальянский представитель должен покинуть территорию России в течение 24 часов.

До этого Италия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов и предписала им покинуть территорию страны.

Это произошло после того, как спецподразделение итальянских карабинеров ROS сообщило о задержании российского офицера, работающего при посольстве России, а также капитана фрегата ВМС Италии по обвинению в шпионаже. По данным службы, их задержали в момент передачи военнослужащим Италии сведений в обмен на вознаграждение. Офицер итальянского флота был арестован, российский военный пользуется дипломатическим иммунитетом.

Ранее по теме: Россия объявила сотрудника посольства Италии в Москве персоной нон грата

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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