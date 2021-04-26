Захарова прокомментировала высылку помощника военного атташе из Румынии
Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате хорошо знаком с процедурой ответных мер на недружественные шаги в отношении России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высылку помощника военного атташе посольства России в Бухаресте. Ее слова передает ТАСС.
«Посол Румынии в России хорошо знаком с процедурой ответных мер», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Посол России в Румынии Валерий Кузьмин назвал решение Бухареста объявить дипломата РФ персоной нон грата недружественным шагом.
«Это решение, несомненно, является недружественным и не способствует оздоровлению межгосударственных отношений между Российской Федерацией и Румынией. В соответствии с Венской конвенцией российские власти оставляют за собой право принять соответствующие ответные меры», — сказал дипломат.
Помощник военного атташе российского посольства в Бухаресте был объявлен Румынией персоной нон грата ранее 26 апреля.