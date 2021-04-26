МИД России объявил о высылке украинского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве, он должен покинуть страну к 1 мая, сообщили в пресс-службе российского МИДа.
«В связи с недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила persona non grata сотрудника посольства Российской Федерации в Киеве, и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России», — сообщили в пресс-службе.
«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России», — говорится в сообщении.
О задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге сообщила 17 апреля ФСБ. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов.