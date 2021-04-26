Украина планирует «зеркально» ответить на высылку дипломата из России
Украина планирует в ближайшее время «зеркально» ответить на высылку своего дипломата из России. Об этом сообщил «РБК-Украина» представитель министерства иностранных дел страны Олег Николенко.
«Объявление дипломата посольства Украины в Москве персоной нон грата лишено логики, не имеет под собой никаких причин. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины», — сказал представитель МИДа Украины.
26 апреля Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве, он должен покинуть страну к 1 мая. Об этом говорилось в сообщении пресс-службы министерства.
О задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге сообщила 17 апреля ФСБ. Задержание, как отметили в спецслужбе, прошло в ходе встречи консула с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ. Сосонюку было предписано покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. В ответ Украина объявила о высылке старшего российского дипломата из Киева, также в течение 72 часов.