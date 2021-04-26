Великобритания ввела санкции против 14 россиян по «делу Магнитского»

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию. Если у них есть активы в стране, то они будут заморожены. Им также запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. В «список Магнитского» входит, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров.