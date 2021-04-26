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Великобритания ввела санкции против 14 россиян по «делу Магнитского»

Ведомости

Великобритания ввела новые санкции против 14 россиян из-за дела юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Об этом говорится в санкционном списке, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны. Всего в списке оказалось 22 человека из шести стран. 

В список вошли: замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов), Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин. 

Санкции введены в отношении указанных лиц за «хищение суммы, эквивалентной $230 млн госсредств РФ, с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 г.», указывается в документе МИД Великобритании. Часть этих средств, как указывают в британском ведомстве, была выведена за рубеж. Все их активы на территории Великобритании в случае обнаружения будут заморожены, въезд на территорию королевства запрещен.

В июле 2020 г. Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и других сотрудников СК и МВД, сотрудников СИЗО «Бутырка» и «Матросская Тишина» и др. 

Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию. Если у них есть активы в стране, то они будут заморожены. Им также запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. В «список Магнитского» входит, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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