Великобритания ввела санкции против 14 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания ввела новые санкции против 14 россиян из-за дела юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Об этом говорится в санкционном списке, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны. Всего в списке оказалось 22 человека из шести стран.
В список вошли: замруководителя управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артем Кузнецов, бывший следователь Следственного департамента Павел Карпов, следователи Станислав Гордиевский и Олег Уржумцев, руководители столичных налоговых инспекций Ольга Степанова (и ее муж Владлен Степанов), Елена Химина, юристы Андрей Павлов и Юлия Майорова, гендиректор «Гранд-Актив» Алексей Шешеня, предприниматели Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, совладельцы «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев и Геннадий Плаксин.
Санкции введены в отношении указанных лиц за «хищение суммы, эквивалентной $230 млн госсредств РФ, с помощью мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 г.», указывается в документе МИД Великобритании. Часть этих средств, как указывают в британском ведомстве, была выведена за рубеж. Все их активы на территории Великобритании в случае обнаружения будут заморожены, въезд на территорию королевства запрещен.
В июле 2020 г. Великобритания ввела санкции против председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и других сотрудников СК и МВД, сотрудников СИЗО «Бутырка» и «Матросская Тишина» и др.
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности.
«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В Великобритании с 2017 г. действует аналогичный закон. Попавшим под британские санкции гражданам запрещен въезд в Великобританию. Если у них есть активы в стране, то они будут заморожены. Им также запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства. В «список Магнитского» входит, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров.