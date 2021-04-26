Эрдоган заявил об огорчении Турции решением США признать геноцид армян

Эрдоган добавил, что предложение создать совместную с Турцией историческую комиссию по расследованию событий 1915 г. остается в силе, хотя США не ответили на него. «Мы готовы открыть архивы. У нас есть документы о 1915 г. Приходите, изучите. А вот США откроют документы о своей истории?» — сказал президент Турции, добавив, что в начале XX в. турецкий народ пострадал «больше из-за переселений».