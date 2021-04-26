Эрдоган заявил об огорчении Турции решением США признать геноцид армян
Турция «расстроена» официальным признанием геноцида армян президентом США Джо Байденом. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
«Это неправомерные, несправедливые и противоречащие истории слова. Нас они расстроили. Эти слова не имеют никакого исторического и юридического основания», — сказал Эрдоган. По его словам, это заявление подготовили «радикальные инициативы армянских и антитурецких кругов».
Эрдоган добавил, что предложение создать совместную с Турцией историческую комиссию по расследованию событий 1915 г. остается в силе, хотя США не ответили на него. «Мы готовы открыть архивы. У нас есть документы о 1915 г. Приходите, изучите. А вот США откроют документы о своей истории?» — сказал президент Турции, добавив, что в начале XX в. турецкий народ пострадал «больше из-за переселений».
«Как нация, мы не пытались превратить собственную боль в средство эксплуатации», — сказал Эрдоган.
Байден признал геноцид армян в Турции в 1915 г. от лица американской исполнительной власти в обращении 24 апреля, приуроченном к годовщине этих событий. Таким образом, американский лидер выполнил свое обещание, данное во время предвыборной кампании 2020 г. Его предшественник Дональд Трамп отказался называть массовые убийства армян более чем столетней давности геноцидом, а обещавший это Барак Обама не сдержал своего слова.
К моменту обращения Байдена геноцид армян признали 49 из 50 штатов США, а также американский конгресс. Однако ни Белый дом, ни госдепартамент не делали соответствующих официальных заявлений.
Массовые убийства армянского населения произошли в 1915 г. на территории Османской империи во время депортаций в ходе Первой мировой войны. В результате целенаправленной политики османских властей погибло, по разным оценкам, от 200 000 до 2 млн армян. Точное число жертв установить затруднительно, так как ряд смертей произошел в ходе депортаций, в пути к местам высылки.
Геноцид армян одной из первых в 1915 г. вместе с Францией признала Россия. Всего, включая саму Армению, полностью эти события признают попыткой уничтожения армянского народа власти 30 стран. Кроме того, геноцид армян признают ряд регионов Австралии, Великобритании, Испании, Мексики и Украины.