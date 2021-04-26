Турецкая партия предложила признать Крым российским
Турецкая партия Vatan («Родина») предложила признать Крым российским в ответ на решение США о геноциде армян. С таким предложением представители партии выступили в ходе митинга возле посольства США в Анкаре, передает «РИА Новости».
Кроме того, представители партии предложили признать независимость Абхазии, а также взять под контроль турецких вооруженных сил используемые США военные базы Инджирлик и Кюреджик.
«Мы обращаемся к правительству. На атаку Байдена нельзя ответить словами. Принятие мер является обязательным. Базы Инджирлик и Кюреджик должны быть немедленно взяты под полный контроль турецких ВС, а американские войска должны быть отправлены в свою страну в течение 15 дней. Для признания Крыма и Абхазии, а также (самопровозглашенной) Турецкой Республики Северного Кипра должны быть начаты дипломатические контакты с Россией, Ираном и Азербайджаном», — заявил генсек партии Озгюр Бурсалы.
Агентство отмечает, что партия Vatan также провела акцию перед генконсульством США в Стамбуле, она планирует организовать еще несколько подобных митингов в разных турецких городах.
Президент США Джо Байден признал геноцид армян от лица американской исполнительной власти в обращении 24 апреля, приуроченном к годовщине этих событий. Таким образом, американский лидер выполнил свое обещание, данное во время предвыборной кампании 2020 г. Его предшественник Дональд Трамп отказался называть массовые убийства армян более чем столетней давности геноцидом, а обещавший это Барак Обама не сдержал своего слова.
Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара «расстроена» официальным признанием геноцида армян Вашингтоном. По его словам, это решение «не имеет никакого исторического и юридического основания», а также является «неправомерным и несправедливым».
Массовые убийства армянского населения произошли в 1915 г. на территории Османской империи во время депортаций в ходе Первой мировой войны. В результате целенаправленной политики османских властей погибло, по разным оценкам, от 200 000 до 2 млн армян. Точное число жертв установить затруднительно, так как ряд смертей произошел в ходе депортаций, в пути к местам высылки.