Песков связал с дипломатическим скандалом прекращение Прагой изучения «Спутника V»

В апреле генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Скрипаля. В связи с этими подозрениями было объявлено о высылке российских дипломатов из страны. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан сказал, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств этой версии, однако подчеркнул, что она небезосновательна. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.