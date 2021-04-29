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Песков связал с дипломатическим скандалом прекращение Прагой изучения «Спутника V»

Ведомости

Решение Чехии о прекращении изучения документов по вакцине от коронавируса «Спутник V» можно связать с дипломатическим скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Скорее всего, можно и даже нужно (связать с дипломатическим скандалом. — прим. ред.). Но как вы понимаете, подобные решения, принимаемые в угоду вот этому провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов. Ибо все-таки речь идет о той самой мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — сказал Песков.

Ранее глава Государственного института по контролю за лекарственными препаратами Чехии Ирена Сторова заявила, что регулятор прекратил изучение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» из-за недостатка полученной от производителя документации.

В феврале президент Чехии Милош Земан рассказал в эфире CNN Prima News, что направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой начать поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Земан отметил, что Путин пообещал удовлетворить его просьбу. При этом использование российского препарата в Чехии и в целом в ЕС пока не одобрено. Европейское медицинское агентство (EMA) с начала марта рассматривает документы российской вакцины для разрешения ее использования в ЕС.

В апреле генпрокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Скрипаля. В связи с этими подозрениями было объявлено о высылке российских дипломатов из страны. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан сказал, что чешские спецслужбы не предоставили доказательств этой версии, однако подчеркнул, что она небезосновательна. По его словам, рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.

Ранее по теме: Глава минюста Чехии заявила о нескольких версиях взрыва во Врбетице

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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