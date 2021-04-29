Песков заявил о готовности Путина к разговору с Зеленским о двусторонних отношениях

«Единственно, что мы имеем: первое, это предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании в Донбассе. Ответ президента Путина — что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной», — сказал Песков в эфире Первого канала.