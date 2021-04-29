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Песков заявил о готовности Путина к разговору с Зеленским о двусторонних отношениях

Ведомости

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским по проблематике двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».

«Единственно, что мы имеем: первое, это предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании в Донбассе. Ответ президента Путина — что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее 28 апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал предложение о встрече в российской столице «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». 26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию.

Ранее по теме: В Кремле рассказали о возможных темах диалога Путина и Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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