Песков заявил о готовности Путина к разговору с Зеленским о двусторонних отношениях
Президент России Владимир Путин готов к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским по проблематике двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
«Единственно, что мы имеем: первое, это предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании в Донбассе. Ответ президента Путина — что об этом надо говорить с Донбассом, а не с Россией, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает. Как будут дальше формулироваться предложения со стороны Киева, мы не знаем. Но президент готов сесть и поговорить по двусторонним отношениям с Украиной», — сказал Песков в эфире Первого канала.
Ранее 28 апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал предложение о встрече в российской столице «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». 26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию.