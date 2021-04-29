Песков назвал признание Байденом геноцида армян «пряником» для Армении
Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян — это, скорее всего, часть игры «в кнут и пряник», а не желание сострадать армянскому народу и понять историю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».
«Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник», — сказал Песков. По его словам, это «не желание сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи».
Байден признал геноцид армян в Турции в 1915 г. от лица американской исполнительной власти в обращении 24 апреля, приуроченном к годовщине этих событий. Так американский лидер выполнил свое обещание, данное во время предвыборной кампании 2020 г. К моменту обращения Байдена геноцид армян признали 49 из 50 штатов США, а также американский конгресс. Но Белый дом и госдепартамент не делали официальных заявлений.
В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об «огорчении» Турции этим заявлением, готовности открыть архивы и создать совместную историческую комиссию для расследования события. Он также добавил, что больше всех в результате Первой Мировой войны и распада Османской империи пострадал турецкий народ, однако он не превращает эти факты « в средство эксплуатации».
Массовые убийства армянского населения произошли в 1915 г. на территории восточной части Османской империи во время депортаций в ходе Первой мировой войны. В результате целенаправленной политики османских властей погибло, по разным оценкам, от 200 000 до 2 млн армян. Точное число жертв установить затруднительно, так как ряд смертей произошел в ходе депортаций, в пути к местам высылки. Геноцид признают 30 стран, включая Россию.