Песков назвал признание Байденом геноцида армян «пряником» для Армении

Байден признал геноцид армян в Турции в 1915 г. от лица американской исполнительной власти в обращении 24 апреля, приуроченном к годовщине этих событий. Так американский лидер выполнил свое обещание, данное во время предвыборной кампании 2020 г. К моменту обращения Байдена геноцид армян признали 49 из 50 штатов США, а также американский конгресс. Но Белый дом и госдепартамент не делали официальных заявлений.