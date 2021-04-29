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Песков назвал признание Байденом геноцида армян «пряником» для Армении

Ведомости

Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян — это, скорее всего, часть игры «в кнут и пряник», а не желание сострадать армянскому народу и понять историю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Я думаю, что в большей степени вот это вот признание геноцида со стороны Вашингтона, скорее всего, это составная часть этой излюбленной игры в кнут и пряник», — сказал Песков. По его словам, это «не желание сострадать армянскому народу, не желание глубинно понять историю Османской империи».

Байден признал геноцид армян в Турции в 1915 г. от лица американской исполнительной власти в обращении 24 апреля, приуроченном к годовщине этих событий. Так американский лидер выполнил свое обещание, данное во время предвыборной кампании 2020 г. К моменту обращения Байдена геноцид армян признали 49 из 50 штатов США, а также американский конгресс. Но Белый дом и госдепартамент не делали официальных заявлений.

В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил об «огорчении» Турции этим заявлением, готовности открыть архивы и создать совместную историческую комиссию для расследования события. Он также добавил, что больше всех в результате Первой Мировой войны и распада Османской империи пострадал турецкий народ, однако он не превращает эти факты « в средство эксплуатации».

Массовые убийства армянского населения произошли в 1915 г. на территории восточной части Османской империи во время депортаций в ходе Первой мировой войны. В результате целенаправленной политики османских властей погибло, по разным оценкам, от 200 000 до 2 млн армян. Точное число жертв установить затруднительно, так как ряд смертей произошел в ходе депортаций, в пути к местам высылки. Геноцид признают 30 стран, включая Россию.

Ранее по теме: Эрдоган заявил об огорчении Турции решением США признать геноцид армян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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