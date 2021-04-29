Путин сравнил противников Nord Stream 2 с персонажем из рассказа Щедрина

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Его строительство планируют завершить в этом году. Против завершения его строительства выступают США и некоторые их союзники. Соединенные Штаты последовательно вводили санкции против компаний – участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы.