Путин сравнил противников Nord Stream 2 с персонажем из рассказа Щедрина
Президент России Владимир Путин сравнил инициаторов политических спекуляций вокруг газопровода «Северный поток – 2» с персонажем из произведения Михаила Салтыкова-Щедрина, передает пресс-служба Кремля.
«У нас был такой писатель-классик Салтыков-Щедрин, у него был персонаж, генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же и электричество – берется просто из розетки», – сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции.
По его словам, вокруг газопровода очень много «различного рода политических спекуляций» и разговоров, связанных с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке, однако это «чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня». «Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем и эти сложности», – подчеркнул президент.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Его строительство планируют завершить в этом году. Против завершения его строительства выступают США и некоторые их союзники. Соединенные Штаты последовательно вводили санкции против компаний – участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы.