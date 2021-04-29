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Путин сравнил противников Nord Stream 2 с персонажем из рассказа Щедрина

Ведомости

Президент России Владимир Путин сравнил инициаторов политических спекуляций вокруг газопровода «Северный поток – 2» с персонажем из произведения Михаила Салтыкова-Щедрина, передает пресс-служба Кремля.

«У нас был такой писатель-классик Салтыков-Щедрин, у него был персонаж, генерал, который в лесу оказался, и он посылал своего денщика за булочками, полагал, что круассаны и булочки растут на деревьях. По-моему, некоторые политические силы считают, что так же и электричество – берется просто из розетки», – сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Франции.

По его словам, вокруг газопровода очень много «различного рода политических спекуляций» и разговоров, связанных с попытками недобросовестной конкуренции на европейском рынке, однако это «чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня». «Надеюсь, мы это преодолеем, преодолеем и эти сложности», – подчеркнул президент.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Его строительство планируют завершить в этом году. Против завершения его строительства выступают США и некоторые их союзники. Соединенные Штаты последовательно вводили санкции против компаний – участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как «угрозу энергетической безопасности» Европы. 

Ранее по теме: МИД ФРГ призвал не рассматривать «Северный поток — 2» как рычаг влияния на Россию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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