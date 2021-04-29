Токаев предложил помочь с налаживанием отношений между Таджикистаном и Киргизией

Накануне между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш. Киргизия и Таджикистан считают его своей территорией. В Киргизии обвиняют спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В результате конфликта пострадало несколько десяткой человек, киргизская сторона сообщала о трех погибших.