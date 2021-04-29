Токаев предложил помочь с налаживанием отношений между Таджикистаном и Киргизией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил оказать содействие в урегулировании конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией, сообщает пресс-служба казахстанского президента.
«Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия. Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии», — заявил Токаев.
Президент Казахстана добавил, что он воспринял информацию о боестолкновениях на киргизско-таджикской границе «с глубокой обеспокоенностью». Также Токаев поприветствовал договоренность стран о прекращении огня и начало переговоров.
Ранее сегодня министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Также Душанбе и Бишкек решили организовать совместное патрулирование и мониторинг обстановки в приграничной зоне.
Накануне между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш. Киргизия и Таджикистан считают его своей территорией. В Киргизии обвиняют спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В результате конфликта пострадало несколько десяткой человек, киргизская сторона сообщала о трех погибших.