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Токаев предложил помочь с налаживанием отношений между Таджикистаном и Киргизией

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил оказать содействие в урегулировании конфликта на границе между Таджикистаном и Киргизией, сообщает пресс-служба казахстанского президента.

«Со своей стороны, готов приложить усилия к поиску взаимоприемлемых решений и восстановлению взаимного доверия. Считаю возможным выработать механизм урегулирования подобных пограничных инцидентов в рамках очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии», — заявил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что он воспринял информацию о боестолкновениях на киргизско-таджикской границе «с глубокой обеспокоенностью». Также Токаев поприветствовал договоренность стран о прекращении огня и начало переговоров.

Ранее сегодня министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Также Душанбе и Бишкек решили организовать совместное патрулирование и мониторинг обстановки в приграничной зоне.

Накануне между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш. Киргизия и Таджикистан считают его своей территорией. В Киргизии обвиняют спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В результате конфликта пострадало несколько десяткой человек, киргизская сторона сообщала о трех погибших.

Ранее по теме: Число пострадавших на границе с Таджикистаном жителей Киргизии возросло до 45

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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