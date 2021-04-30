Жертвами конфликта на границе Киргизии и Таджикистана стали десятки человек
Число погибших киргизских граждан во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном выросло до 31 человека, заявили в минздраве Киргизии.
«Число жертв с киргизской стороны в ходе конфликта на границе с Таджикистаном достигло 31 человека», — сказал министр здравоохранения страны Жалалидин Рахматуллаев (цитата по «Интерфаксу»). Ранения, по его словам, получили 154 человека. Ранее сегодня сообщалось о гибели трех киргизских военных.
Как сообщает «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на исполком Согдийской области страны, с таджикской стороны погибли восемь человек, более 100 ранены. Источники издания сообщают о 20 убитых и 160 раненых.
Конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной» на киргизско-таджикской границе начался накануне. Этот водозабор в обеих странах считают своей территорией, демаркация границы не проводилась с советских времен. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.
Позднее министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля.