Патрушев обсудил с Салливаном встречу Путина и Байдена
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в ходе телефонного разговора с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном возможность проведения встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, сообщила пресс-служба Совбеза.
«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили состояние и перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США», — говорится в сообщении. В Совбезе отметили, что переговоры прошли по инициативе американской стороны.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, встреча может состояться летом, однако конкретная дата пока неизвестна.
Позже Песков сообщил, что враждебные шаги со стороны США мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам. Однако одновременно или на следующий день после таких заявлений со стороны США проявляются враждебные шаги в сторону России.
Ранее сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц предложил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину рассмотреть Вену в качестве места встречи с американским лидером Джо Байденом.