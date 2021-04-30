Патрушев обсудил с Салливаном встречу Путина и Байдена

Позже Песков сообщил, что враждебные шаги со стороны США мешают Москве анализировать предложение Байдена провести встречу с Путиным. По его словам, США на словах предлагают говорить о взаимодействии во всех областях, которые интересны двум странам. Однако одновременно или на следующий день после таких заявлений со стороны США проявляются враждебные шаги в сторону России.