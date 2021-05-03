Глава ДНР заявил о готовности к диалогу с Зеленским
Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик готово к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».
«Мало того, что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом», — заявил он.
Пушилин также напомнил, что неделю назад приглашал украинского президента на линию соприкосновения в Донбассе для обсуждения ситуации в регионе. По его словам, Зеленский не ответил на это приглашение из-за того, что ему «может быть страшно получить выстрел в спину».
Ранее 28 апреля Зеленский заявил, что Ватикан мог бы стать идеальным местом для встречи с Путиным. До этого Зеленский предлагал Путину встретиться в «любой точке украинского Донбасса». Российский лидер ответил ему, что если Киев желает добиться стабилизации обстановки в обозначенном регионе, то должен обсудить этот вопрос с руководителями ЛНР и ДНР, а потом уже с представителями других стран. Кроме того, Путин допустил встречу с Зеленским в Москве.
Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал предложение о встрече в российской столице «немного странным», пояснив, что «во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». 26 апреля Зеленский заявил о готовности провести встречу с Путиным в любом месте. В тот же день Киев сообщил, что начал подготовку к данному мероприятию.