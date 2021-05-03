В Чехии допустили пересмотр решения по участию «Росатома» в конкурсе на достройку АЭС

«Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер. Если будем ждать (парламентских) выборов, может случиться, что получит свободное поле для деятельности новое правительство, которое уничтожит нынешнее политическое единение в том, кого призвать (к участию в тендере), а кого нет. Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей», — цитируют Драбову «РИА Новости».