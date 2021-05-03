В Чехии допустили пересмотр решения по участию «Росатома» в конкурсе на достройку АЭС
Российской госкорпорации «Росатом» не закрыт путь для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии, заявила глава госуправления по ядерному регулированию республики Дана Драбова в эфире Чешского телевидения.
«Если кто-то хочет, чтобы энергоблок действительно был построен, то сейчас самое время объявить тендер. Если будем ждать (парламентских) выборов, может случиться, что получит свободное поле для деятельности новое правительство, которое уничтожит нынешнее политическое единение в том, кого призвать (к участию в тендере), а кого нет. Дорога россиянам не закрыта, но лишь полуприкрыта при этом окне возможностей», — цитируют Драбову «РИА Новости».
Ранее вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что правительство республики приняло решение исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». Кандидатами на участие в тендере, по его словам, остаются три фирмы: американская Westinghouse, французская EdF и южнокорейская KHNP.
Отмечается, что победитель тендера на строительство энергоблока АЭС должен быть определен не позднее 2024 г., а строительство должно начаться в 2029 г. Планируется, что его завершат в 2036 г. Стоимость проекта составляет около 6 млрд евро.
Решение об отстранении «Росатома» от тендера принято на фоне обвинений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в 2014 г. В связи с этим власти Чехии объявили о высылке из страны сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля, отвергнув обвинения чешских властей.