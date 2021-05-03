Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию

Послание Федеральному собранию было озвучено 21 апреля. Основной акцент был сделан на социально-экономических проблемах. Президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Отдельно Путин предложил поддержать неполные семьи.