Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному Собранию и ожидает доклад от правительства до 1 июня, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 г., далее — один раз в квартал», — говорится в сообщении.
В перечне всего 18 пунктов, в которых указаны ответственные лица за выполнение поручений и даты подготовки докладов.
Послание Федеральному собранию было озвучено 21 апреля. Основной акцент был сделан на социально-экономических проблемах. Президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Отдельно Путин предложил поддержать неполные семьи.