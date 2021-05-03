ЕС вызвал постпреда России из-за новых ответных санкций
Постоянному представителю России при ЕС в Брюсселе выразят протест из-за санкций Москвы против европейских граждан, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано на брифинге.
«Да, российский постпред был вызван, после полудня его примет глава внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», — цитирует «РИА Новости» дипломата.
Он добавил, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ответные меры 10 мая.
Ранее Россия в качестве ответной меры запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза. В частности, в Россию не смогут попасть председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах. В числе попавших под санкции оказалась и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.