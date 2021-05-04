Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии
Попытки запугать Белоруссию санкциями не должны остаться без ответа, заявил президент республики Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, передает «БелТА».
«Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер попросил Головченко предоставить информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях, созданных на территории республики. «Посмотрим на их работу», – подчеркнул он.
В конце апреля Белоруссия ввела запрет на ввоз и реализацию товаров ряда компаний зарубежных государств, которые ранее ввели в отношении белорусских юридических и физических лиц ограничительные меры. В список запрещенных товаров внесена продукция групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, которая владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и другими.
Ранее Лукашенко подписал указ о введении ограничительных мер в отношении стран, которые ввели санкции против Белоруссии. Ограничительные меры были введены после непризнания результатов голосования на выборах президента Белоруссии со стороны США, Великобритании и стран Евросоюза. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.