Лукашенко пригрозил Евросоюзу проблемами из-за санкций против Белоруссии

«Особенно европейцы усердствуют в этом. Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат», – сказал Лукашенко. Белорусский лидер попросил Головченко предоставить информацию о наиболее крупных европейских проектах и предприятиях, созданных на территории республики. «Посмотрим на их работу», – подчеркнул он.