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МИД Франции вызвал посла РФ из-за санкций против европейских чиновников

Ведомости

МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова и выразил осуждение из-за санкций Москвы против европейских чиновников, сообщает «РИА Новости».

«Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра», — сказал российскому послу представитель французского МИД, отметив, что эти меры «вряд ли приведут к снижению» напряженности.

Кроме того, он выразил российскому послу озабоченность в связи с указом президента России, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств на местах.

Ранее Евросоюз выразил протест постпреду России Владимиру Чижову в связи с введением санкций против европейских граждан и выразил озабоченность по поводу их последствий для двусторонних отношений.

Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза в качестве ответной меры. Так, в Россию не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.

Ранее по теме: ЕС выразил протест постпреду РФ из-за санкций против европейских чиновников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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