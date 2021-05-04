МИД Франции вызвал посла РФ из-за санкций против европейских чиновников

«Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра», — сказал российскому послу представитель французского МИД, отметив, что эти меры «вряд ли приведут к снижению» напряженности.