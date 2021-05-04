МИД Франции вызвал посла РФ из-за санкций против европейских чиновников
МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова и выразил осуждение из-за санкций Москвы против европейских чиновников, сообщает «РИА Новости».
«Мы решительно осуждаем меры, объявленные в пятницу, 30 апреля, российскими властями в отношении ряда европейских официальных лиц, в том числе президента Европейского парламента, вице-президента Европейской комиссии госпожи Юровой и французского депутата Жака Мэра», — сказал российскому послу представитель французского МИД, отметив, что эти меры «вряд ли приведут к снижению» напряженности.
Кроме того, он выразил российскому послу озабоченность в связи с указом президента России, который ограничивает найм сотрудников в дипломатические представительства недружественных государств на местах.
Ранее Евросоюз выразил протест постпреду России Владимиру Чижову в связи с введением санкций против европейских граждан и выразил озабоченность по поводу их последствий для двусторонних отношений.
Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза в качестве ответной меры. Так, в Россию не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.