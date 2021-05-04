Посольство РФ ответило на вызов российского посла в МИД Франции
Посольство России во Франции расценило вызов во французский МИД российского посла Алексея Мешкова как часть согласованного странами ЕС демарша, сообщает ТАСС.
«Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — прокомментировали агентству в посольстве.
В дипведомстве также рассказали, что посол дал разъяснения по этому поводу, подчеркнув, что ответные меры России были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц.
Ранее МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова и выразил осуждение из-за санкций Москвы против европейских чиновников. Перед этим Евросоюз выразил протест постпреду России Владимиру Чижову в связи с введением санкций.
Россия запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза в качестве ответной меры. Так, в Россию не смогут попасть председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, замглавы Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах.