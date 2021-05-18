Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца в 500 млрд рублей

Ведомости

Строительство нового авианосца может обойтись России в 500 млрд руб. Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 гг. рассмотрит целесообразность включения планов по его строительству, сообщил член коллегии военно-морской промышленной комиссии России (ВПК), член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Называя примерную стоимость строительства авианосца Поспелов не исключил, что при создании кораблей такого масштаба есть риск удорожания во время строительства. По его словам, российский авианосец должен быть дешевле американских кораблей аналогичного класса, «но и немного поменьше». Речь идет о водоизмещении не менее 70-80 тыс. т против 110 тыс. т у кораблей ВМС США.

Сейчас на вооружении ВМФ есть всего один корабль, способный запускать и принимать истребители — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. Сейчас корабль находится на плановой модернизации в Мурманске. 12 декабря 2019 г. на судне произошел пожар площадью в 600 кв. м. По официальным данным, в результате пожара погибли двое, 14 пострадали.

Ранее по теме: На восстановление авианосца «Адмирал Кузнецов» потребуется до 350 млн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных