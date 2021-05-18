В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца в 500 млрд рублей
Строительство нового авианосца может обойтись России в 500 млрд руб. Военно-промышленная комиссия России в рамках подготовки новой государственной программы вооружения на период с 2024 по 2033 гг. рассмотрит целесообразность включения планов по его строительству, сообщил член коллегии военно-морской промышленной комиссии России (ВПК), член морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
«В ближайшее время в рамках подготовки новой ГПВ необходимо оценить целесообразность создания авианосцев и их стоимость. По идее, для ВМФ нужно три таких корабля — головной и два серийных», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Называя примерную стоимость строительства авианосца Поспелов не исключил, что при создании кораблей такого масштаба есть риск удорожания во время строительства. По его словам, российский авианосец должен быть дешевле американских кораблей аналогичного класса, «но и немного поменьше». Речь идет о водоизмещении не менее 70-80 тыс. т против 110 тыс. т у кораблей ВМС США.
Сейчас на вооружении ВМФ есть всего один корабль, способный запускать и принимать истребители — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. Сейчас корабль находится на плановой модернизации в Мурманске. 12 декабря 2019 г. на судне произошел пожар площадью в 600 кв. м. По официальным данным, в результате пожара погибли двое, 14 пострадали.