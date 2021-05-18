В ВПК оценили стоимость нового российского авианосца в 500 млрд рублей

Сейчас на вооружении ВМФ есть всего один корабль, способный запускать и принимать истребители — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Он был спущен на воду в 1987 г. и входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолетов и 24 вертолета. Сейчас корабль находится на плановой модернизации в Мурманске. 12 декабря 2019 г. на судне произошел пожар площадью в 600 кв. м. По официальным данным, в результате пожара погибли двое, 14 пострадали.