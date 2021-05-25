Офис ООН в Женеве выразил готовность организовать встречу Путина и Байдена

«Офис ООН в Женеве очень доволен тем, что встреча президентов пройдет в Женеве. Это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на высшем уровне. Безусловно, если будет запрос, мы готовы сделать все, чтобы его поддержать», — заявила агентству руководитель пресс-службы женевского офиса организации Алессандра Велуччи.