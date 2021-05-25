Офис ООН в Женеве выразил готовность организовать встречу Путина и Байдена
Женевский офис Организации объединенных наций (ООН) сможет предоставить площадку для проведения саммита Россия-США с участием президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, если ему будет направлен соответствующий запрос. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса.
«Офис ООН в Женеве очень доволен тем, что встреча президентов пройдет в Женеве. Это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на высшем уровне. Безусловно, если будет запрос, мы готовы сделать все, чтобы его поддержать», — заявила агентству руководитель пресс-службы женевского офиса организации Алессандра Велуччи.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве (Швейцария) 16 июня. По его словам, главы двух государств планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом и другие актуальные вопросы международной повестки.
Позже официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что помимо стратегической стабильности и контроля над вооружениями, Байден планирует затронуть в разговоре с Путиным вопросы, связанные с Украиной и Белоруссией.