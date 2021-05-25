Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Офис ООН в Женеве выразил готовность организовать встречу Путина и Байдена

Ведомости

Женевский офис Организации объединенных наций (ООН) сможет предоставить площадку для проведения саммита Россия-США с участием президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, если ему будет направлен соответствующий запрос. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса.

«Офис ООН в Женеве очень доволен тем, что встреча президентов пройдет в Женеве. Это подтверждает роль Женевы как места проведения международных мероприятий на высшем уровне. Безусловно, если будет запрос, мы готовы сделать все, чтобы его поддержать», — заявила агентству руководитель пресс-службы женевского офиса организации Алессандра Велуччи.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве (Швейцария) 16 июня. По его словам, главы двух государств планируют обсудить перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, стратегическую стабильность, борьбу с коронавирусом и другие актуальные вопросы международной повестки.

Позже официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что помимо стратегической стабильности и контроля над вооружениями, Байден планирует затронуть в разговоре с Путиным вопросы, связанные с Украиной и Белоруссией.

Ранее по теме: Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Белоруссию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных