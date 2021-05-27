В Пентагоне отказались называть Россию врагом
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга отказался называть Россию врагом.
«Ну, я имею в виду, что никто не называет Россию врагом. Это не та фраза, которую мы использовали бы для обозначения России», — заявил Кирби в ответ на вопрос, как Пентагон относится к «учениям с врагом» — Россией — члена программы НАТО «Партнерство ради мира» Сербии.
С 20 по 25 мая в Сербии прошли учения «антитеррористической направленности» спецназа России и Сербии. Со стороны России были задействованы около 200 силовиков и 11 единиц техники.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Встреча состоится 16 июня в Женеве.