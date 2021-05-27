В Пентагоне отказались называть Россию врагом

«Ну, я имею в виду, что никто не называет Россию врагом. Это не та фраза, которую мы использовали бы для обозначения России», — заявил Кирби в ответ на вопрос, как Пентагон относится к «учениям с врагом» — Россией — члена программы НАТО «Партнерство ради мира» Сербии.