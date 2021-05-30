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ЕС предложил США выступить с совместным заявлением по России

Ведомости

В проекте совместного заявления, с которым Евросоюз предложил выступить Вашингтону на саммите лидеров ЕС и США, содержится призыв к совместному ответу на «повторяющиеся негативные модели поведения» России, выяснил Bloomberg.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющиеся модели негативного поведения и злонамеренных действий», — говорится в документе.

В заявлении также подчеркивается и сотрудничество по всем аспектам взаимодействия с Китаем.

Саммите лидеров ЕС и США, отмечает агентство, должен состояться 15 июня в Брюсселе, при этом 16 июня в Женеве должна пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.

Этому предшествовало интервью американского лидера телеканалу ABC, в ходе которого он заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. Журналист Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да». 

Ранее по теме: В Пентагоне отказались называть Россию врагом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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