ЕС предложил США выступить с совместным заявлением по России

Этому предшествовало интервью американского лидера телеканалу ABC, в ходе которого он заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. Журналист Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».