ЕС предложил США выступить с совместным заявлением по России
В проекте совместного заявления, с которым Евросоюз предложил выступить Вашингтону на саммите лидеров ЕС и США, содержится призыв к совместному ответу на «повторяющиеся негативные модели поведения» России, выяснил Bloomberg.
«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющиеся модели негативного поведения и злонамеренных действий», — говорится в документе.
В заявлении также подчеркивается и сотрудничество по всем аспектам взаимодействия с Китаем.
Саммите лидеров ЕС и США, отмечает агентство, должен состояться 15 июня в Брюсселе, при этом 16 июня в Женеве должна пройти встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
13 апреля в ходе телефонного разговора Байден предложил Путину обсудить весь спектр двусторонних отношений на саммите, который можно организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.
Этому предшествовало интервью американского лидера телеканалу ABC, в ходе которого он заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. Журналист Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».