В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии «выстрелом себе в ногу»

«В последние несколько лет я всегда активно выступал за отмену санкций, введенных против России, потому что они ничего не принесли. Они мешают экономике Германии и России, а также дальнейшему сотрудничеству. Но поведение властей в Беларуси можно оценивать только отрицательно. Заставить приземлиться самолет, летящий между двумя европейскими странами, арестовать пассажира, арестовать его девушку — так это не работает. Европа должна задуматься о том, как на это отреагировать, но она также должна отреагировать таким образом, чтобы не "прострелить себе ногу"», — заявил глава комитета.