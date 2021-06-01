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В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии «выстрелом себе в ногу»

Ведомости

Евросоюз, вводя санкции против Белоруссии, не должен «прострелить себе ногу», заявил в интервью «РИА Новости» глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«В последние несколько лет я всегда активно выступал за отмену санкций, введенных против России, потому что они ничего не принесли. Они мешают экономике Германии и России, а также дальнейшему сотрудничеству. Но поведение властей в Беларуси можно оценивать только отрицательно. Заставить приземлиться самолет, летящий между двумя европейскими странами, арестовать пассажира, арестовать его девушку — так это не работает. Европа должна задуматься о том, как на это отреагировать, но она также должна отреагировать таким образом, чтобы не "прострелить себе ногу"», — заявил глава комитета.

При этом он подчеркнул, что ограничительные меры против президента Белоруссии Александра Лукашенко «в этом вопросе в высшей степени оправданы и должны отвечать интересам мирового сообщества».

Евросоюз 24 мая уже запретил самолетам белорусских авиакомпаний садиться в своих аэропортах, а европейским перевозчикам рекомендовал избегать воздушного пространства Белоруссии. Обходными маршрутами пользуются уже более десятка авиакомпаний ЕС. Отдельно закрыли свои аэропорты для самолетов крупнейшего белорусского перевозчика «Белавиа» Великобритания, Франция, Чехия и другие страны. Также в ЕС заявили о возможности введения экономических санкций против Белоруссии, не уточнив, какими они будут.

Эта реакция европейских государств была спровоцирована инцидентом с самолетом Ryanair. Самолет ирландского лоукостера, 23 мая следовавший из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Сейчас они арестованы.

С 3 июня США также возобновят санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами. Помимо этого, Вашингтон в сотрудничестве с ЕС введет адресные санкции против «ключевых членов режима Александра Лукашенко», которые имеют отношение к нарушениям прав белорусов, фальсификациям на выборах и событиям 23 мая.

31 мая канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметила, что против Белоруссии будут введены «точечные» санкции из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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