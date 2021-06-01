Зеленский назвал «Северный поток-2» козырем России против Украины
Газопровод «Северный поток – 2» — это козырь России против Украины, Москва использует проект, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Северный поток — 2» на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — сказал Зеленский (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что, если строительство газопровода закончится в этом году, «Северный поток – 2» будет запущен через два-три года. «И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — подчеркнул президент.
13 апреля Зеленский в интервью французской газете Le Figaro заявил, что расценивает строительство газопровода «Северный поток 2» как энергетическую войну. По его словам, если его достроят — Украина проиграет.
Украинский вице-премьер Алексей Резников заявлял, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» приведет к ослаблению Украины. По его словам, строительство российского газопровода также имеет весьма предсказуемые последствия для национальной безопасности Украины. Против строительства «Северного потока-2» не раз выступали ряд стран ЕС и США. Вашингтон считает его угрозой энергобезопасности Европы и стремится препятствовать завершению проекта с помощью санкций. За окончание работ выступает Германия, где неоднократно называли американские санкции вмешательством во внутренние дела страны.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.