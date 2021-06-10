Японского ученого обвинили в передаче секретных данных российским дипломатам
Полиция японской префектуры Канагава задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в передаче сотруднику российского торгпредства в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, 70-летний Кадзуо Миясака на протяжении 30 лет передавал документацию представителям российских ведомств в Японии. За это время он получил около 10 млн иен ($91 тыс.). Кроме того, телеканал NHK со ссылкой на полицию уточняет, что Миясака получил доступ к базе данных для поиска технической литературы о разработке беспилотников и модернизации радаров.
Отмечается, что сотрудник российского торгпредства, вызванный японскими властями для дачи объяснений, не явился.
Ранее сегодня генпрокуратура Польши сообщила, что суд арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, обвиняемый «осуществлял деятельность» не только в Польше, но и также в странах ЕС и за его пределами. Он, как пояснили в генпрокуратуре, пытался связаться с польскими и европейскими политиками, чтобы «ухудшить международные позиции Польши». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Кроме того, в генпрокуратуре Польши пояснили, что до Януша Н. по подозрению в шпионаже был задержан его сообщник. В середине мая польские власти сообщали о задержании своего гражданина по такому же обвинению, а затем стало известно о его аресте. Подробности дела не разглашались. Является ли задержанный и арестованный в середине мая сообщником Януша Н., в сегодняшнем сообщении генпрокуратуры Польши не уточнили.