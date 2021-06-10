Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Японского ученого обвинили в передаче секретных данных российским дипломатам

Ведомости

Полиция японской префектуры Канагава задержала бывшего руководителя исследовательской компании по подозрению в передаче сотруднику российского торгпредства в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, 70-летний Кадзуо Миясака на протяжении 30 лет передавал документацию представителям российских ведомств в Японии. За это время он получил около 10 млн иен ($91 тыс.). Кроме того, телеканал NHK со ссылкой на полицию уточняет, что Миясака получил доступ к базе данных для поиска технической литературы о разработке беспилотников и модернизации радаров.

Отмечается, что сотрудник российского торгпредства, вызванный японскими властями для дачи объяснений, не явился.

Ранее сегодня генпрокуратура Польши сообщила, что суд арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным следствия, обвиняемый «осуществлял деятельность» не только в Польше, но и также в странах ЕС и за его пределами. Он, как пояснили в генпрокуратуре, пытался связаться с польскими и европейскими политиками, чтобы «ухудшить международные позиции Польши». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Кроме того, в генпрокуратуре Польши пояснили, что до Януша Н. по подозрению в шпионаже был задержан его сообщник. В середине мая польские власти сообщали о задержании своего гражданина по такому же обвинению, а затем стало известно о его аресте. Подробности дела не разглашались. Является ли задержанный и арестованный в середине мая сообщником Януша Н., в сегодняшнем сообщении генпрокуратуры Польши не уточнили.

Ранее по теме: В Польше арестовали местного жителя по обвинению в шпионаже в пользу России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных