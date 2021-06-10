На Украине оценили слова Путина о рисках вступления страны в НАТО
Слова президента России Владимира Путина о рисках, связанных с потенциальным вступлением Украины в НАТО, в частности — с возможностью сокращения времени подлета ракет до Москвы до 7-10 минут, направлены на «внутреннего потребителя», заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя», — сказал он агентству «Униан».
Подоляк отметил, что «аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще». Киев считает, что членство в НАТО может дать Украине дополнительные гарантии безопасности, подчеркнул он.
«РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», — добавил Подоляк.
Вчера в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» президент России сказал, что время подлета ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы составит меньше 7-10 минут. «Это для нас красная линия или нет?» — отметил он.
Путин подчеркнул, что Россия должна иметь в виду возможность вступления Украины в НАТО и с учетом этого выстраивать отношения со всеми. Однако он добавил, что гарантий, что такое действительно произойдет, нет.
7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении страны в НАТО нельзя откладывать на будущее и вопрос надо решить немедленно. Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня заявил, что у Украины «есть все необходимые инструменты для того, чтобы двигаться в сторону НАТО» — «в сторону готовности к членству в будущем».