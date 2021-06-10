На Украине оценили слова Путина о рисках вступления страны в НАТО

«РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», — добавил Подоляк.