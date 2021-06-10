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На Украине оценили слова Путина о рисках вступления страны в НАТО

Ведомости

Слова президента России Владимира Путина о рисках, связанных с потенциальным вступлением Украины в НАТО, в частности — с возможностью сокращения времени подлета ракет до Москвы до 7-10 минут, направлены на «внутреннего потребителя», заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя», — сказал он агентству «Униан».

Подоляк отметил, что «аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще». Киев считает, что членство в НАТО может дать Украине дополнительные гарантии безопасности, подчеркнул он.

«РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», — добавил Подоляк.

Вчера в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» президент России сказал, что время подлета ракет от Харькова или Днепропетровска до Москвы составит меньше 7-10 минут. «Это для нас красная линия или нет?» — отметил он.

Путин подчеркнул, что Россия должна иметь в виду возможность вступления Украины в НАТО и с учетом этого выстраивать отношения со всеми. Однако он добавил, что гарантий, что такое действительно произойдет, нет.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о вступлении страны в НАТО нельзя откладывать на будущее и вопрос надо решить немедленно. Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня заявил, что у Украины «есть все необходимые инструменты для того, чтобы двигаться в сторону НАТО» — «в сторону готовности к членству в будущем».

Ранее по теме: Путин рассказал об угрозе для России в случае вступления Украины в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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