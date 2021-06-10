Суд приговорил ударившего Макрона мужчину к четырем месяцам тюрьмы
Суд во Франции приговорил Дамьена Тареля, ударившего президента страны Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы, сообщает телеканал BFMTV.
«Дамьен Тарель приговорен к четырем месяцам тюремного заключения», – говорится в сообщении. В ходе судебного заседания прокурор потребовал приговорить Тареля к 18 месяцам тюрьмы и назвал его поступок «совершенно недопустимым».
8 июня Макрон получил удар ладонью в лицо во время посещения департамента Дром на юго-востоке страны. Президент республики подошел к толпе местных жителей, после чего один из них совершил нападение на главу государства. В результате инцидента задержаны два человека.
Президент, комментируя инцидент, призвал не позволять «агрессивным лицам» завладеть общественными дебатами, «они этого не заслуживают». Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что нападение направлено против демократии.