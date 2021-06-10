Япония запретила белорусским авиакомпаниям совершать посадку в стране
Правительство Японии решило запретить любым белорусским авиакомпаниям совершать посадку на территории страны, сообщает Kyodo со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като. Японским авиакомпаниям также рекомендовали избегать воздушного пространства Белоруссии.
«Мы решительно осуждаем вынужденную посадку гражданского самолета (авиакомпании Ryanair в Минске) и арест пассажира на борту белорусскими властями, требуем немедленного освобождения арестованного журналиста», — сказал Като на пресс-конференции.
При этом Kyodo подчеркивает, что шаг правительства страны носит символический характер: Япония и Белоруссия не имеют прямого воздушного сообщения.
23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега.