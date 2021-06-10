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Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против Белоруссии

Ведомости

Европейский союз намерен ввести санкции против более 71 гражданина и семи организаций Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ограничительные меры станут ответом ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

По данным агентства, ЕС работал над расширением санкционного списка по Белоруссии еще до инцидента с самолетом. В настоящее время в него входят семь юридических и 88 физических лиц, включая президента страны Александра Лукашенко.

Под новые ограничения попадут судьи и прокуроры, которые участвовали в судебных процессах над протестующими, а также парламентарии, правительственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Также санкции планируется ввести против экспортеров из разных секторов, которые оказывают поддержку правительству Лукашенко.

«Временные рамки по санкциям будут зависеть от способности 27 национальных правительств ЕС договориться», — пишет агентство.

Граждане Белоруссии, оказавшиеся под санкциями, не смогут больше посещать страны ЕС, их активы на территории союза будут заморожены.

Кроме того, как узнало агентство, ЕС готовится ввести против Белоруссии и секторальные санкции, проработка которых все еще не завершена. Скорее всего, они затронут экспорт белорусских удобрений, включая калий.

Ранее сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой он призвал ввести жесткие санкции против Белоруссии и отключить ее от международной платежной системы SWIFT.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны Белоруссии о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих арестовали.

Ранее по теме: Европарламент призвал ввести санкции против Белоруссии и отключить ее от SWIFT

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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