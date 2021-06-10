Bloomberg узнал детали новых санкций ЕС против Белоруссии
Европейский союз намерен ввести санкции против более 71 гражданина и семи организаций Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ограничительные меры станут ответом ЕС на инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
По данным агентства, ЕС работал над расширением санкционного списка по Белоруссии еще до инцидента с самолетом. В настоящее время в него входят семь юридических и 88 физических лиц, включая президента страны Александра Лукашенко.
Под новые ограничения попадут судьи и прокуроры, которые участвовали в судебных процессах над протестующими, а также парламентарии, правительственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Также санкции планируется ввести против экспортеров из разных секторов, которые оказывают поддержку правительству Лукашенко.
«Временные рамки по санкциям будут зависеть от способности 27 национальных правительств ЕС договориться», — пишет агентство.
Граждане Белоруссии, оказавшиеся под санкциями, не смогут больше посещать страны ЕС, их активы на территории союза будут заморожены.
Кроме того, как узнало агентство, ЕС готовится ввести против Белоруссии и секторальные санкции, проработка которых все еще не завершена. Скорее всего, они затронут экспорт белорусских удобрений, включая калий.
Ранее сегодня Европарламент принял резолюцию, в которой он призвал ввести жесткие санкции против Белоруссии и отключить ее от международной платежной системы SWIFT.
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны Белоруссии о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих арестовали.