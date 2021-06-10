Посол США может вернуться в Москву «в ближайшие недели»

Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций. До этого США покинул посол России в стране Анатолий Антонов. МИД РФ пока не называл возможные сроки его возвращения.