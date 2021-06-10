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Посол США может вернуться в Москву «в ближайшие недели»

Ведомости

Посол США в России Джон Салливан может вернуться в Москву «в ближайшие недели». Сейчас он принимает участие в подготовке саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, проведение которого запланировано на 16 июня в Женеве, завил представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Посол Салливан активно участвует в подготовке к предстоящей встрече между президентами Байденом и Путиным, он активно контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента. И мы ожидаем, что он вернется в Москву в ближайшие недели», — сказал Прайс (цитата по «РИА Новости»)

Представитель госдепа добавил, что Салливан вернулся в Вашингтон несколько недель назад для проведения консультаций.

Посол США в России Джон Салливан покинул Москву в апреле после введения очередных американских санкций в отношении России, которые включали ограничения на госдолг и высылку дипломатов. Москва приняла ответные меры, а также предложила Салливану вернуться в США для консультаций. До этого США покинул посол России в стране Анатолий Антонов. МИД РФ пока не называл возможные сроки его возвращения.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. Темами обсуждения станут состояние и перспективы развития российско-американских отношений, стратегическая стабильность, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее по теме: Псаки оценила влияние слов Байдена о Путине на саммит президентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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