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Швейцария ограничит полеты над Женевой на время встречи Путина и Байдена

Ведомости

Власти Швейцарии приняли решение частично ограничить полеты над Женевой с 8 утра 15 июня и до 5 вечера 17 июня по местному времени из-за саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Поскольку это международный саммит высокого уровня, такая мера необходима для обеспечения безопасности во время мероприятия. Швейцария обязана обеспечить защиту лиц, пользующихся особой защитой в соответствии с международным правом, таких как главы американского и российского государств. Швейцарские ВВС будут обеспечивать воздушную полицию и усиленное наблюдение за воздушным пространством», — пояснили в правительстве страны.

Полеты будут закрыты над площадью Наций. При этом ограничения не повлияют на коммерческие рейсы в международный аэропорт Женевы, уточнили в кабмине. За охрану иностранных представительств будут отвечать вооруженные силы Женевы. Правительство одобрило подключение к этому дополнительно до 1000 военнослужащих.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом. 

Ранее по теме: Трамп посоветовал Байдену не засыпать на саммите с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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