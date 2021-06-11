Швейцария ограничит полеты над Женевой на время встречи Путина и Байдена
Власти Швейцарии приняли решение частично ограничить полеты над Женевой с 8 утра 15 июня и до 5 вечера 17 июня по местному времени из-за саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Поскольку это международный саммит высокого уровня, такая мера необходима для обеспечения безопасности во время мероприятия. Швейцария обязана обеспечить защиту лиц, пользующихся особой защитой в соответствии с международным правом, таких как главы американского и российского государств. Швейцарские ВВС будут обеспечивать воздушную полицию и усиленное наблюдение за воздушным пространством», — пояснили в правительстве страны.
Полеты будут закрыты над площадью Наций. При этом ограничения не повлияют на коммерческие рейсы в международный аэропорт Женевы, уточнили в кабмине. За охрану иностранных представительств будут отвечать вооруженные силы Женевы. Правительство одобрило подключение к этому дополнительно до 1000 военнослужащих.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.