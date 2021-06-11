Швейцария ограничит полеты над Женевой на время встречи Путина и Байдена

«Поскольку это международный саммит высокого уровня, такая мера необходима для обеспечения безопасности во время мероприятия. Швейцария обязана обеспечить защиту лиц, пользующихся особой защитой в соответствии с международным правом, таких как главы американского и российского государств. Швейцарские ВВС будут обеспечивать воздушную полицию и усиленное наблюдение за воздушным пространством», — пояснили в правительстве страны.