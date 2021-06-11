Журнал Time поместил на обложку отражение Путина в очках Байдена
Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку изображение президента США Джо Байдена, в очках которого отражается президент России Владимир Путин, обложка опубликована на странице издания в Facebook.
«Байден против Путина», — говорится в подписи к опубликованной в соцсети обложке. Time со ссылкой на представителей администрации американского президента сообщает, что встреча лидеров призвана остановить «рискованную эскалацию», ослабить напряженность в отношениях стран и обеспечить предсказуемость обеих сторон.
Изначально планировалось, что первая зарубежная поездка Байдена в качестве президента будет посвящена восстановлению связей со старыми друзьями, обсуждению стратегии управления изменением климата и глобальным подъемом Китая. Но недавняя кибератака на предприятия Colonial Pipeline и JBS Foods предположительно со стороны хакеров, действующих с «молчаливого одобрения» Москвы, «изменила расчет», отметил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.
США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва опровергла причастность к данному инциденту. Последняя крупная атака в США произошла на крупнейшего оператора сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля Colonial Pipeline. Она привела к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде американских регионов. Однако в этот раз власти США заявили об отсутствии прямой связи между Россией и хакерами.
Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера.