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Журнал Time поместил на обложку отражение Путина в очках Байдена

Ведомости

Американский еженедельный журнал Time поместил на обложку изображение президента США Джо Байдена, в очках которого отражается президент России Владимир Путин, обложка опубликована на странице издания в Facebook.

«Байден против Путина», — говорится в подписи к опубликованной в соцсети обложке. Time со ссылкой на представителей администрации американского президента сообщает, что встреча лидеров призвана остановить «рискованную эскалацию», ослабить напряженность в отношениях стран и обеспечить предсказуемость обеих сторон. 

Изначально планировалось, что первая зарубежная поездка Байдена в качестве президента будет посвящена восстановлению связей со старыми друзьями, обсуждению стратегии управления изменением климата и глобальным подъемом Китая. Но недавняя кибератака на предприятия Colonial Pipeline и JBS Foods предположительно со стороны хакеров, действующих с «молчаливого одобрения» Москвы, «изменила расчет», отметил высокопоставленный чиновник администрации Байдена. 

США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва опровергла причастность к данному инциденту. Последняя крупная атака в США произошла на крупнейшего оператора сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля Colonial Pipeline. Она привела к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде американских регионов. Однако в этот раз власти США заявили об отсутствии прямой связи между Россией и хакерами.

Лидеры России и США встретятся в Женеве 16 июня. По словам Путина, он намерен обсудить с президентом США двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках, процессы разоружения, борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы экологического характера.

Ранее по теме: Байден усомнился в достижении договоренностей с Путиным по теме кибератак

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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