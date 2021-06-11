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Минобороны сообщило о заходе американского эсминца в Черное море

Ведомости

Эсминец «Лабун» ВМС США зашел в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) «Лабун» ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее в российском МИД отмечали, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В свою очередь в США подчеркивали, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее по теме: Ракетный крейсер «Москва» проведет боевые стрельбы в Черном море

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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