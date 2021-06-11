Минобороны сообщило о заходе американского эсминца в Черное море
Эсминец «Лабун» ВМС США зашел в акваторию Черного моря, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) «Лабун» ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Ранее в российском МИД отмечали, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В свою очередь в США подчеркивали, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.