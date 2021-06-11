Минобороны сообщило о заходе американского эсминца в Черное море

Ранее в российском МИД отмечали, что присутствие в черноморской акватории кораблей стран, которые находятся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности. В свою очередь в США подчеркивали, что действуют в рамках конвенции Монтрё, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.