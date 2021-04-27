Ракетный крейсер «Москва» проведет боевые стрельбы в Черном море

Планируется, что в ходе учений экипаж проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника. Отмечается, что полигон и прилегающая акватория, в которой выполняться боевые стрельбы, закроют для судоходства, чтобы обеспечить безопасность.