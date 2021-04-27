Ракетный крейсер «Москва» проведет боевые стрельбы в Черном море
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проведет учения с боевыми стрельбами в Черном море после отправки в регион патрульного корабля США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
«В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО», — сообщили в штабе флота.
Планируется, что в ходе учений экипаж проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника. Отмечается, что полигон и прилегающая акватория, в которой выполняться боевые стрельбы, закроют для судоходства, чтобы обеспечить безопасность.
Ранее сообщалось, что в Черное море идет патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton. Во время нахождения в Черном море корабль будет «взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».