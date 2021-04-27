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Ракетный крейсер «Москва» проведет боевые стрельбы в Черном море

Ведомости

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» проведет учения с боевыми стрельбами в Черном море после отправки в регион патрульного корабля США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО», — сообщили в штабе флота.

Планируется, что в ходе учений экипаж проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника. Отмечается, что полигон и прилегающая акватория, в которой выполняться боевые стрельбы, закроют для судоходства, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее сообщалось, что в Черное море идет патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton. Во время нахождения в Черном море корабль будет «взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

Ранее по теме: Шойгу объявил о завершении внезапной проверки на юге и отводе войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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