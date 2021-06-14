Путин отверг версию о попытке убийства Навального

18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.