Путин отверг версию о попытке убийства Навального
Россия не занимается убийствами людей, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC News о том, отдавал ли он приказ ликвидировать основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального.
«Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать», — заявил он.
Путин в интервью также сообщил, что к Навальному в тюрьме относятся «не хуже, чем к кому-либо еще».
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.
22 августа Навального по настоянию его семьи перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».
17 января 2021 г. Навального задержали в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН после прохождения лечения в Германии. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления.
18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.