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Путин отверг версию о попытке убийства Навального

Ведомости

Россия не занимается убийствами людей, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC News о том, отдавал ли он приказ ликвидировать основателя ФБК (признан Минюстом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Алексея Навального.

«Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать», — заявил он.

Путин в интервью также сообщил, что к Навальному в тюрьме относятся «не хуже, чем к кому-либо еще».

Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.

22 августа Навального по настоянию его семьи перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

17 января 2021 г. Навального задержали в аэропорту Шереметьево по требованию ФСИН после прохождения лечения в Германии. В ведомстве пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г., в том числе до предполагаемого отравления.

18 января Навального арестовали и доставили в «Матросскую тишину». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил ему условный срок на реальный. В итоге с учетом ранее отбытого срока он пробудет в колонии общего режима 2,5 года и две недели. 26 февраля Навального этапировали в колонию во Владимирской области для отбывания наказания.

Ранее по теме: Разведка США обвинила ФСБ в отравлении Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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