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Путин назвал бездоказательными обвинения в причастности России к кибератакам

Ведомости

Россию неоднократно обвиняли в кибератаках и вмешательстве в чужие выборы, однако доказательства подобных действий так и не были представлены, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.

«Нас обвиняли во всем: вмешательство в выборы, кибератаки и т.д. И ни разу, ни разу, они не потрудились представить какие-либо доказательства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — цитирует его телеканал. Обвинения в кибератаках на США президент назвал фарсом.

США неоднократно обвиняли Россию в различных кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва, в свою очередь, причастность к данному инциденту неоднократно опровергала.

Последняя крупная атака в США произошла на крупнейшего оператора сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля Colonial Pipeline. Она привела к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде американских регионов. Однако в этот раз власти США заявили об отсутствии прямой связи между Россией и хакерами.

Ранее по теме: Путин заявил о готовности России к выдаче США киберпреступников на взаимной основе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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