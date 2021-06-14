Путин назвал бездоказательными обвинения в причастности России к кибератакам
Россию неоднократно обвиняли в кибератаках и вмешательстве в чужие выборы, однако доказательства подобных действий так и не были представлены, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC News.
«Нас обвиняли во всем: вмешательство в выборы, кибератаки и т.д. И ни разу, ни разу, они не потрудились представить какие-либо доказательства или доказательства. Просто необоснованные обвинения», — цитирует его телеканал. Обвинения в кибератаках на США президент назвал фарсом.
США неоднократно обвиняли Россию в различных кибератаках. Из-за взлома программного обеспечения компании SolarWinds, используемого американской администрацией, Вашингтон ввел антироссийские санкции, наложив ограничения в том числе и на госдолг страны. Москва, в свою очередь, причастность к данному инциденту неоднократно опровергала.
Последняя крупная атака в США произошла на крупнейшего оператора сети трубопроводов по поставке бензина и дизеля Colonial Pipeline. Она привела к сбоям с поставками нефтепродуктов на АЗС в ряде американских регионов. Однако в этот раз власти США заявили об отсутствии прямой связи между Россией и хакерами.