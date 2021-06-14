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Путин заявил, что в России ничего «не обрушится» после прихода нового президента

Ведомости

В России после прихода к власти нового президента каких-либо потрясений не произойдет, заявил президент Владимир Путин.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналиста NBC о том, «не обрушится ли все в одночасье», когда сменится президент.

«Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли?... я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Президент добавил, что настолько тесно связал свою судьбу с судьбой страны, что для него «нет более значимой задачи, чем укрепление России». При этом Путин заявил о готовности поддержать тех потенциальных преемников, которые готовы посвятить службе страны не годы, а всю свою жизнь, даже если они относятся критично к каким-либо сферам его деятельности или к нему лично.

Ранее по теме: Путин назвал цели встречи с Байденом в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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