Путин заявил, что в России ничего «не обрушится» после прихода нового президента
В России после прихода к власти нового президента каких-либо потрясений не произойдет, заявил президент Владимир Путин.
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос журналиста NBC о том, «не обрушится ли все в одночасье», когда сменится президент.
«Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли?... я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее», — приводятся его слова на сайте Кремля.
Президент добавил, что настолько тесно связал свою судьбу с судьбой страны, что для него «нет более значимой задачи, чем укрепление России». При этом Путин заявил о готовности поддержать тех потенциальных преемников, которые готовы посвятить службе страны не годы, а всю свою жизнь, даже если они относятся критично к каким-либо сферам его деятельности или к нему лично.