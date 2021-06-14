Путин заявил, что в России ничего «не обрушится» после прихода нового президента

Президент добавил, что настолько тесно связал свою судьбу с судьбой страны, что для него «нет более значимой задачи, чем укрепление России». При этом Путин заявил о готовности поддержать тех потенциальных преемников, которые готовы посвятить службе страны не годы, а всю свою жизнь, даже если они относятся критично к каким-либо сферам его деятельности или к нему лично.