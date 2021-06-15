Байден прокомментировал свое скандальное высказывание о Путине

«Послушайте, он ясно дал понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО (цитата по «РИА Новости»). Президента США попросили прокомментировать реакцию Путина на его заявление.