Байден прокомментировал свое скандальное высказывание о Путине
Президент США Джо Байден заявил, что во время интервью честно ответил на вопрос о президенте России Владимире Путине и не считает, что это «сильно повлияет на предстоящую встречу» глав государств.
7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».
«Послушайте, он ясно дал понять, что … дело в том, что я считаю, что в прошлом он сам говорил о том, что он может сделать или сделал… Когда меня в прямом эфире спросили об этом, я ответил честно», — сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО (цитата по «РИА Новости»). Президента США попросили прокомментировать реакцию Путина на его заявление.
Журналист отметил, что Путин посмеялся, узнав о высказывании Байдена о нем. «Я, правда, тоже смеюсь», — ответил Байден. «Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу», — подчеркнул президент США.
Он выразил надежду, что Путин поймет, что «в его интересах поменять мнение мирового сообщества о себе, а это касается того, что является подходящим поведением для лидера страны».
После интервью Байдена телеканалу ABC Владимир Путин пожелал ему здоровья и предложил провести разговор в прямом эфире, однако в Белом доме такое предложение не поддержали. В ходе интервью американскому телеканалу NBC Путин заявил, что интервью Байдена не удивило его, потому что за время работы на посту президента он привык подвергаться атакам.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.