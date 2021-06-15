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Украина не признает связанные с ней договоренности Путина и Байдена

Ведомости

Даже если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе саммита достигнут каких-либо договоренностей по Украине, Киев не признает их, заявил в ходе брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Никакие договоренности касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», — сказал он (цитата по «Українськi Новини»).

Кулеба выразил уверенность, что Украина станет одной из важных тем переговоров Путина и Байдена, потому что американский президент выступил с предложением к российскому коллеге о встрече «во время эскалации со стороны РФ вдоль границы Украины и на оккупированных территориях». В то же время глава МИД не увидел риска достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном «за спиной» Киева. Тем не менее украинские власти готовы оперативно отреагировать на любой сценарий, подчеркнул Кулеба.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.

При этом ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры могут продлиться пять часов с перерывами и сменой форматов. Совместную пресс-конференцию по итогам встречи главы государств давать не будут, однако Путин проведет таковую самостоятельно.

Ранее по теме: Песков рассказал подробности встречи Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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