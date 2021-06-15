Украина не признает связанные с ней договоренности Путина и Байдена
Даже если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе саммита достигнут каких-либо договоренностей по Украине, Киев не признает их, заявил в ходе брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Никакие договоренности касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут», — сказал он (цитата по «Українськi Новини»).
Кулеба выразил уверенность, что Украина станет одной из важных тем переговоров Путина и Байдена, потому что американский президент выступил с предложением к российскому коллеге о встрече «во время эскалации со стороны РФ вдоль границы Украины и на оккупированных территориях». В то же время глава МИД не увидел риска достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном «за спиной» Киева. Тем не менее украинские власти готовы оперативно отреагировать на любой сценарий, подчеркнул Кулеба.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом и урегулирование региональных конфликтов.
При этом ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры могут продлиться пять часов с перерывами и сменой форматов. Совместную пресс-конференцию по итогам встречи главы государств давать не будут, однако Путин проведет таковую самостоятельно.