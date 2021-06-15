Украина не признает связанные с ней договоренности Путина и Байдена

Кулеба выразил уверенность, что Украина станет одной из важных тем переговоров Путина и Байдена, потому что американский президент выступил с предложением к российскому коллеге о встрече «во время эскалации со стороны РФ вдоль границы Украины и на оккупированных территориях». В то же время глава МИД не увидел риска достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном «за спиной» Киева. Тем не менее украинские власти готовы оперативно отреагировать на любой сценарий, подчеркнул Кулеба.