Песков рассказал подробности встречи Путина и Байдена
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена рассчитаны на четыре-пять часов, они предполагают смену форматов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«[Переговоры] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, сколько по плану отводится времени на встречу президентов России и США.
По итогам встречи пройдет пресс-конференция Путина, отметил он. При этом представители США от проведения совместного общения с журналистами двух лидеров отказались.
«На этот счет достигнута полная ясность: американская сторона не захотела проводить пресс-конференцию совместно», — сказал представитель Кремля. «И мы слышали заявления президента Байдена о том, что он предпочитает говорить в одиночку», — напомнил он.
«Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи», — сказал Песков, отвечая на вопрос, совпадут ли по времени итоговые заявления двух лидеров.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.