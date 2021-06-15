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Песков рассказал подробности встречи Путина и Байдена

Ведомости

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена рассчитаны на четыре-пять часов, они предполагают смену форматов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«[Переговоры] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, сколько по плану отводится времени на встречу президентов России и США.

По итогам встречи пройдет пресс-конференция Путина, отметил он. При этом представители США от проведения совместного общения с журналистами двух лидеров отказались.

«На этот счет достигнута полная ясность: американская сторона не захотела проводить пресс-конференцию совместно», — сказал представитель Кремля. «И мы слышали заявления президента Байдена о том, что он предпочитает говорить в одиночку», — напомнил он.

«Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи», — сказал Песков, отвечая на вопрос, совпадут ли по времени итоговые заявления двух лидеров.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня на вилле Ла Гранж. Темами для обсуждения могут стать состояние и перспективы развития российско-американских отношений, проблематика стратегической стабильности, а также вопросы глобальной повестки дня, включая борьбу с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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