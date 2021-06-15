Песков рассказал подробности встречи Путина и Байдена

«Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи», — сказал Песков, отвечая на вопрос, совпадут ли по времени итоговые заявления двух лидеров.