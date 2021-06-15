В Думу внесен законопроект об ответе на недружественные действия других стран

Согласно американскому законодательству, с 1 января этого года Минфин и Минюст США имеют право требовать у любых иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в этой стране, сведения о физических и юридических лицах из России, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Условий для подобного запроса три: счет, информация о котором запрашивается, является предметом уголовного расследования или антиотмывочного разбирательства в США; в отношении этого счета проходит процедура конфискации средств в доход США. При этом штраф за непредоставление требуемой информации составляет $50 000 за каждый день просрочки. Кроме того, отказ от выдачи запрашиваемых сведений может привести к судебному разбирательству, в результате которого деньги со счета спишут принудительно, а сам счет закроют.