Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

В Думу внесен законопроект об ответе на недружественные действия других стран

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о расширении закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Представленные поправки подразумевают дополнение действующего нормативного акта статьей 4.1. В соответствии с ней, банкам запрещается предоставлять компетентным органам других стран сведения о своих клиентах и их операциях за исключением той информации, что может быть передана по запросу иностранных ведомств в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, при поступлении подобного запроса от зарубежных ведомств банк будет обязан в течение следующего рабочего дня сообщить об этом Центробанку и Росфинмониторингу.

«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно американскому законодательству, с 1 января этого года Минфин и Минюст США имеют право требовать у любых иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в этой стране, сведения о физических и юридических лицах из России, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Условий для подобного запроса три: счет, информация о котором запрашивается, является предметом уголовного расследования или антиотмывочного разбирательства в США; в отношении этого счета проходит процедура конфискации средств в доход США. При этом штраф за непредоставление требуемой информации составляет $50 000 за каждый день просрочки. Кроме того, отказ от выдачи запрашиваемых сведений может привести к судебному разбирательству, в результате которого деньги со счета спишут принудительно, а сам счет закроют.

Ранее по теме: РБК узнал о планах обязать банки сообщать о запросах из «недружественных стран»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных