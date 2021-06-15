В Думу внесен законопроект об ответе на недружественные действия других стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о расширении закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Представленные поправки подразумевают дополнение действующего нормативного акта статьей 4.1. В соответствии с ней, банкам запрещается предоставлять компетентным органам других стран сведения о своих клиентах и их операциях за исключением той информации, что может быть передана по запросу иностранных ведомств в соответствии с российским законодательством.
Кроме того, при поступлении подобного запроса от зарубежных ведомств банк будет обязан в течение следующего рабочего дня сообщить об этом Центробанку и Росфинмониторингу.
«Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно американскому законодательству, с 1 января этого года Минфин и Минюст США имеют право требовать у любых иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в этой стране, сведения о физических и юридических лицах из России, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Условий для подобного запроса три: счет, информация о котором запрашивается, является предметом уголовного расследования или антиотмывочного разбирательства в США; в отношении этого счета проходит процедура конфискации средств в доход США. При этом штраф за непредоставление требуемой информации составляет $50 000 за каждый день просрочки. Кроме того, отказ от выдачи запрашиваемых сведений может привести к судебному разбирательству, в результате которого деньги со счета спишут принудительно, а сам счет закроют.